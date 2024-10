"Ecomaratona Pratese", si corre nella bellezza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una corsa ormai diventata una vera e propria "classica", nata nell’immediato pre-Covid, che è pronta a tornare per la sesta volta domenica prossima. Tutto pronto per l’edizione 2024 dell’"Ecomaratona Pratese", che promette come al solito di portare centinaia di amanti del podismo sul territorio e proporrà loro la scelta fra quattro percorsi alternativi. Un evento messo a punto come di consueto dalla Podistica Pratese, con partenza fissata dalle Cascine di Tavola alle 8,30 di dopodomani. Il percorso certamente più impegnativo è la "classica" maratona, aperta ai concorrenti che abbiano compiuto almeno vent’anni, che si snoda lungo un tracciato "standard" di 42,195 km. Lanazione.it - "Ecomaratona Pratese", si corre nella bellezza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una corsa ormai diventata una vera e propria "classica", nata nell’immediato pre-Covid, che è pronta a tornare per la sesta volta domenica prossima. Tutto pronto per l’edizione 2024 dell’"", che promette come al solito di portare centinaia di amanti del podismo sul territorio e proporrà loro la scelta fra quattro percorsi alternativi. Un evento messo a punto come di consueto dalla Podistica, con partenza fissata dalle Cascine di Tavola alle 8,30 di dopodomani. Il percorso certamente più impegnativo è la "classica" maratona, aperta ai connti che abbiano compiuto almeno vent’anni, che si snoda lungo un tracciato "standard" di 42,195 km.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna l'Ecomaratona Pratese : ecco i percorsi - In questa sesta edizione ben quattro opportunità per i podisti: alla maratona e alla mezza si aggiungono la Corri Avis di 14 km e la CamminAvis di 7 km. "Sarà una manifestazione naturalistica e dove i partecipanti correranno su strade sterrate e in mezzo al parco delle Cascine di Tavola e attraverseranno i comuni di Poggio a Caiano, Carmignano oltre a Prato con splendidi paesaggi - spiega il ... (Lanazione.it)

Podismo - torna l’Ecomaratona Pratese - Come spiegato dal presidente della Podistica Pratese, Raffaele Moccia, sarà possibile iscriversi alla corsa non competitiva di 7 km anche venerdì e sabato presso lo stand situato in via Traversa del Crocifisso. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito Ecomaratona Pratese https://www. (Sport.quotidiano.net)