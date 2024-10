È stato ritrovato Sebastian Lungu (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sebastian Lungu, il ragazzo di 16 anni di cui si erano perse le tracce due giorni fa, è stato ritrovato dai carabinieri e sta tornando a casa, nella frazione di Serravalle in Varano Melegari da dove si era allontanato mercoledì, 9 ottobre. Si trova adesso con i genitori e i militari dell'arma che Parmatoday.it - È stato ritrovato Sebastian Lungu Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), il ragazzo di 16 anni di cui si erano perse le tracce due giorni fa, èdai carabinieri e sta tornando a casa, nella frazione di Serravalle in Varano Melegari da dove si era allontanato mercoledì, 9 ottobre. Si trova adesso con i genitori e i militari dell'arma che

