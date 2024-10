Covid, Giarratano (Siaarti): "In terapia intensiva preoccupa più ondata influenza" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Napoli, 11 ott. (Adnkronos Salute) - "Al momento l'ondata del virus influenzale ci preoccupa più del Covid. E c'è una spiegazione: contro Sars-CoV-2 negli ultimi anni si è vaccinato con almeno 2-3 dosi il 70-80% degli anziani, pazienti fragili in generale. Invece, contro l'influenza, che quest'anno Ilgiornaleditalia.it - Covid, Giarratano (Siaarti): "In terapia intensiva preoccupa più ondata influenza" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Napoli, 11 ott. (Adnkronos Salute) - "Al momento l'del virusle cipiù del. E c'è una spiegazione: contro Sars-CoV-2 negli ultimi anni si è vaccinato con almeno 2-3 dosi il 70-80% degli anziani, pazienti fragili in generale. Invece, contro l', che quest'anno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Covid - Giarratano (Siaarti) : “In terapia intensiva preoccupa più ondata influenza” - E c'è una spiegazione: contro Sars-CoV-2 negli ultimi anni si è vaccinato con almeno 2-3 dosi il 70-80% degli anziani, pazienti fragili in generale. (Adnkronos) – "Al momento l'ondata del virus influenzale ci preoccupa più del Covid. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta ... (Webmagazine24.it)

Covid - Giarratano (Siaarti) : “In terapia intensiva preoccupa più ondata influenza” - E c'è una spiegazione: contro Sars-CoV-2 negli ultimi anni si è vaccinato con almeno 2-3 dosi il 70-80% degli anziani, pazienti fragili in generale. "Virus influenzale sarà più pericoloso per anziani e fragili" "Al momento l'ondata del virus influenzale ci preoccupa più del Covid. Invece, contro l'influenza, che quest'anno sarà particolarmente aggressiva, la popolazione a […]. (Sbircialanotizia.it)

Covid - la nuova variante Xec preoccupa : «Alta contagiosità - si sta diffondendo rapidamente : infezioni in aumento». Sintomi e caratteristiche - Covid, gli esperti americano titengono che a breve la variante del virus SarsCoV2 chiamata Xec, identificata per la prima volta a giugno in Europa, possa diventare dominante negli Stati Uniti durante... (Leggo.it)