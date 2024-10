Corrado Formigli vittima di un incidente, a Piazza Pulita con il tutore: “È faticoso, siate comprensivi” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Corrado Formigli ha condotto il suo programma su La7, Piazza Pulita, ieri sera, giovedì 10 ottobre 2024, con il tutore al braccio. "Ho avuto un incidente" ha spiegato ai telespettatori ai quali ha chiesto "di essere comprensivi". Fanpage.it - Corrado Formigli vittima di un incidente, a Piazza Pulita con il tutore: “È faticoso, siate comprensivi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha condotto il suo programma su La7,, ieri sera, giovedì 10 ottobre 2024, con ilal braccio. "Ho avuto un" ha spiegato ai telespettatori ai quali ha chiesto "di essere comprensivi".

Piazzapulita - incidente per Corrado Formigli : cosa è successo al conduttore - Piazzapulita, incidente per Corrado Formigli: cosa è successo al conduttore, perché porta un tutore? Perché Corrado Formigli conduce Piazzapulita con un vistoso tutore? Cosa è successo? Il giornalista e conduttore tv, come reso noto da lui stesso all’inizio della puntata di oggi (10 ottobre), nelle scorse ore ha avuto un incidente. (Tpi.it)

