Castel San Giorgio, la messa in sicurezza del territorio in primo piano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti"La difesa e la contestuale messa in sicurezza del nostro territorio attraverso importanti interventi di mitigazione del rischio, sono stati da sempre una delle priorità della nostra amministrazione – ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara. Spesso si è impotenti dinanzi alle calamità naturali ma una politica attenta e consapevole riesce, grazie a finanziamenti sovracomunali, europei e regionali, ed a progettazioni ad hoc, a realizzare opere che vanno nella direzione della salvaguardia del territorio e dei cittadini.È quanto abbiamo cercato di fare attraverso la realizzazione delle barriere paramassi che sono state realizzate lungo tutta la fascia collinare che sovrasta ed abbraccia la nostra città, da Trivio a Cortedomini.

