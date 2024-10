Cade in una scarpata nei boschi di Rigolato e si ferisce (Di venerdì 11 ottobre 2024) Precipita per runa ventina di metri fino a Cadere nel rio Gramulins, è accaduto ieri sera, giovedì 10 ottobre, ai margini dell'abitato di Rigolato in Carnia. A perdere l'equilibrio finendo nella scarpata un uomo di 77 anni, residente a Forni Avoltri. Le grida d'aiuto del 77enne hanno richiamato Udinetoday.it - Cade in una scarpata nei boschi di Rigolato e si ferisce Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Precipita per runa ventina di metri fino are nel rio Gramulins, è accaduto ieri sera, giovedì 10 ottobre, ai margini dell'abitato diin Carnia. A perdere l'equilibrio finendo nellaun uomo di 77 anni, residente a Forni Avoltri. Le grida d'aiuto del 77enne hanno richiamato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cade in una scarpata per 20 metri a Rigolato, salvato dal soccorso alpino - L'uomo, del 1947, era scivolato fino a raggiungere il rio sottostante. L'allarme è stato lanciato da una persona che ha sentito le sue grida ... (rainews.it)

Uomo di 77 anni scivola per venti metri in una scarpata, salvo per miracolo - Un uomo di 77 anni è caduto per una ventina di metri lungo una scarpata con alberi ai margini dell'abitato di Rigolato fino a raggiungere la sponda del rio sottostante. Le sue grida d'aiuto hanno rich ... (rainews.it)