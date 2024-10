Aperto il bando Tari 2024 a sostegno delle fasce più deboli della popolazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Da giovedì, 10 ottobre, è Aperto il bando per il riconoscimento delle agevolazioni Tari 2024 (tassa rifiuti) volto a ridurre il carico fiscale sulle utenze domestiche delle categorie più vulnerabili dei cittadini. Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Riccione e le domande potranno essere Riminitoday.it - Aperto il bando Tari 2024 a sostegno delle fasce più deboli della popolazione Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Da giovedì, 10 ottobre, èilper il riconoscimentoagevolazioni(tassa rifiuti) volto a ridurre il carico fiscale sulle utenze domestichecategorie più vulnerabili dei cittadini. Ilè pubblicato sul sito del Comune di Riccione e le domande potranno essere

