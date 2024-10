Biccy.it - Alberto Matano chiama i Carabinieri: santone aggredisce l’inviata in diretta

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La vicenda del sedicentedi Miggiano, Kadir si fa sempre più inquietante. L’uomo che si definisce fratello di Cristo ha già ricevuto due denunce da parte delle famiglie di alcuni dei suoi adepti, che lo accusano di plagiare i ragazzi. Ieri però è accaduto l’impensabile, perché Kadir ha aggredito le inviate de La Vita Ine Pomeriggio 5.ha mostrato le immagini dell’aggressione. “Direi che è evidente che questa persona è in prenda a un vero e proprio delirio, è evidente che ha bisogno di aiuto. Vorrei sapere come sta la nostra Barbara Di Palma. Perché quello che abbiamo visto è inaudito e inammissibile, una violenza ingiustificabile. I giornalisti sono lì per fare il proprio lavoro in un luogo pubblico, stavano facendo delle domande. Come avete visto Barbara è stata aggredita insieme alla collega. Entrambe sono state aggredite fisicamente.