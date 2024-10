A2a, centrale elettrica: sì al potenziamento dell’impianto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Parere favorevole della Giunta regionale sulle valutazioni ambientali necessarie per il rilascio dell’autorizzazione unica al progetto del nuovo ciclo combinato Gruppo 8 ad alta efficienza della centrale A2a Gencogas, in sostituzione di quello esistente. Resta ora da attendere la data per l’inizio dei lavori. Un intervento corposo e d’impatto sul territorio cassanese che mira al potenziamento dell’impianto della centrale termoelettrica, gestita dalla Società A2a Gencogas, che si estende su una superficie di circa 185mila mq sul territorio del Comune di Cassano d ‘Adda. L’approvazione della valutazione ambientale è subordinata al pieno rispetto delle mitigazioni definite nello studio d’impatto ambientale. Ilgiorno.it - A2a, centrale elettrica: sì al potenziamento dell’impianto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Parere favorevole della Giunta regionale sulle valutazioni ambientali necessarie per il rilascio dell’autorizzazione unica al progetto del nuovo ciclo combinato Gruppo 8 ad alta efficienza dellaA2a Gencogas, in sostituzione di quello esistente. Resta ora da attendere la data per l’inizio dei lavori. Un intervento corposo e d’impatto sul territorio cassanese che mira aldellatermo, gestita dalla Società A2a Gencogas, che si estende su una superficie di circa 185mila mq sul territorio del Comune di Cassano d ‘Adda. L’approvazione della valutazione ambientale è subordinata al pieno rispetto delle mitigazioni definite nello studio d’impatto ambientale.

