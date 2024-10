Wta 1000 Wuhan 2024: Paolini non lascia scampo a Erika Andreeva e vola comodamente ai quarti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2024. Sul cemento cinese l’azzurra ha superato nettamente la tennista russa Erika Andreeva con il punteggio di 6-3 6-2 in appena un’ora e 12 minuti di gioco. La più vecchia delle sorelle Andreeva non è riuscita a replicare il grande match di ieri contro la 17enne Mirra, battuta 6-3 6-1, anche a causa dei colpi di Jasmine: l’azzurra ha messo fin da subito sotto pressione l’avversaria, concedendo pochissimo al servizio e trovando varie soluzioni per scardinare la difesa della classe 2004 di Krasnojarsk. Paolini attende ora ai quarti di finale una tra la vincente del match tra la padrona di casa Zheng Qinwen e la canadese Leylah Fernandez. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jasmineavanza aidi finale del WTAdi. Sul cemento cinese l’azzurra ha superato nettamente la tennista russacon il punteggio di 6-3 6-2 in appena un’ora e 12 minuti di gioco. La più vecchia delle sorellenon è riuscita a replicare il grande match di ieri contro la 17enne Mirra, battuta 6-3 6-1, anche a causa dei colpi di Jasmine: l’azzurra ha messo fin da subito sotto pressione l’avversaria, concedendo pochissimo al servizio e trovando varie soluzioni per scardinare la difesa della classe 2004 di Krasnojarsk.attende ora aidi finale una tra la vincente del match tra la padrona di casa Zheng Qinwen e la canadese Leylah Fernandez.

Tabellone Wta 1000 Wuhan 2024 : risultati e accoppiamenti con Paolini - (LL) Burel 1-6 6-4 6-2(3) Paolini bye (7) Krejcikova bye (Q) Baptiste b. Zhang 6-4 6-4 (15) Vekic b. (16) M. Andreeva vs (3) PaoliniAlexandrova b. (8) Kasatkina 6-2 6-3 (5) Zheng vs Fernandez (LL) E. Kenin 6-1 4-6 6-4 (10) Kalinskaya b. (10) Kalinskaya 6-4 6-7(2) 6-1 Xin. Wang b. Andreeva 6-3 6-1(3) Paolini b. (Sportface.it)

WTA 1000 di Wuhan - Jasmine Paolini conquista gli ottavi di finale del torneo cinese - La numero uno del tennis italiano incontrerà la russa Erika Andreeva, n. . Quest’ultima è stata fermata, in rimonta, dalla cinese Wang Xinyu, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)

Wta 1000 Wuhan 2024 : programma - orari e ordine di gioco giovedì 10 ottobre - Di seguito l’ordine di gioco completo. 00 – Linette vs (8) Kasatkina a seguire – (Q) Baptiste vs Alexandrova a seguire – (LL) E. 00 – (4) Gauff vs (13) Kostyuk a seguire – Wang vs (2) Pegula a seguire – (5) Zheng vs Fernandez a seguire – (1) Sabalenka vs Putintseva a seguire – (9) Haddad Maia vs Frech COURT 1 Ore 5. (Sportface.it)