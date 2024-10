Via Roma, riecco le ’vasche’. Amarcord degli anni ’80: "La città che ci piaceva" (Di giovedì 10 ottobre 2024) In via Roma sabato 9 novembre dalle 17 alle 20 si torna al passato con la rievocazione delle mitiche ‘vasche’. Si tratta del primo evento del Centro commerciale naturale, che con l’iniziativa delle vasche debutta formalmente. Ma non saranno semplici passeggiate su e giù per via Roma, si tratta di una vera e propria rievocazione con abiti degli anni Ottanta: Camperos, El Charro, Best Company, Naj Oleari, Moncler, Fiorucci, Burlington, giusto per citare alcune delle firme più in voga all’epoca. Non solo abbigliamento Amarcord però, la rievocazione prevede anche di proporre nei bar i tipici aperitivi del tempo come Bellini, Rossini, Alexander, Angelo Azzurro. E poi vini come il Lambrusco, il Fragolino o il Morellino di Scansano e quelli che in quegli anni venivano venduti a ‘gotti’ nelle cantine del centro città. Lanazione.it - Via Roma, riecco le ’vasche’. Amarcord degli anni ’80: "La città che ci piaceva" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In viasabato 9 novembre dalle 17 alle 20 si torna al passato con la rievocazione delle mitiche ‘vasche’. Si tratta del primo evento del Centro commerciale naturale, che con l’iniziativa delle vasche debutta formalmente. Ma non saranno semplici passeggiate su e giù per via, si tratta di una vera e propria rievocazione con abitiOttanta: Camperos, El Charro, Best Company, Naj Oleari, Moncler, Fiorucci, Burlington, giusto per citare alcune delle firme più in voga all’epoca. Non solo abbigliamentoperò, la rievocazione prevede anche di proporre nei bar i tipici aperitivi del tempo come Bellini, Rossini, Alexander, Angelo Azzurro. E poi vini come il Lambrusco, il Fragolino o il Morellino di Scansano e quelli che in queglivenivano venduti a ‘gotti’ nelle cantine del centro

