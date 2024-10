Unisalento, il Cda approva l’aumento delle indennità. Cgil: “Decisione sconcertante” (Di giovedì 10 ottobre 2024) LECCE - Nella seduta di oggi il Consiglio di amministrazione dell'Università del Salento ha approvato l’annunciata rideterminazione dei compensi per gli organi di amministrazione e controllo dell’Ateneo.Con cinque voti favorevoli, compreso quello del rettore, su nove è passata la proposta Lecceprima.it - Unisalento, il Cda approva l’aumento delle indennità. Cgil: “Decisione sconcertante” Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LECCE - Nella seduta di oggi il Consiglio di amministrazione dell'Università del Salento hato l’annunciata rideterminazione dei compensi per gli organi di amministrazione e controllo dell’Ateneo.Con cinque voti favorevoli, compreso quello del rettore, su nove è passata la proposta

