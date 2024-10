Unlimitednews.it - Un secolo di storia siciliana raccontata negli scatti degli Scafidi

PALERMO (ITALPRESS) – Tre generazioni diverse accomunate dalla passione della fotografia e dalla volontà di raccontare il mondo attraverso tale strumento: il fotografo palermitano Puccisi racconta all'Italpress in vista dell'evento che, sabato 12 ottobre, lo vedrà impegnato per celebrare a Palermo i cent'anni dalla nascita dello studio fotografico di famiglia. In principio era stato il nonno Giovanni ad avviare l'attività, poi è toccato al padre Nicola e adesso a lui. L'appuntamento è a Villa Igiea ed è diviso in due parti: uno Short Movie e la mostra vera e propria, che raccoglie al proprio interno cent'anni di.