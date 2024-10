Un marciapiede impraticabile (Di giovedì 10 ottobre 2024) In via Giorgione 10 a Bologna il marciapiede è sconnesso da decenni, carrozzine e disabili devono deviare sulla strada. La giunta comunale non capisce che in città non sono le grandi opere che servono, ma manutenzione, pulizia, parcheggi. Aggiungo: pulizia di tutti i generi.Carlo Nadalini Ilrestodelcarlino.it - Un marciapiede impraticabile Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In via Giorgione 10 a Bologna ilè sconnesso da decenni, carrozzine e disabili devono deviare sulla strada. La giunta comunale non capisce che in città non sono le grandi opere che servono, ma manutenzione, pulizia, parcheggi. Aggiungo: pulizia di tutti i generi.Carlo Nadalini

Marciapiede quasi impraticabile in via Placucci - Riceviamo e pubblichiamo: "Questo marciapiede di via Placucci nei pressi di San Martino in Strada come si può vedere dalla foto scattata questa mattina, ormai e diventato impraticabile per le erbacce. Spero che qualcuno provveda allo sfalcio al più presto". (Forlitoday.it)

"Viale Lazio - marciapiede impraticabile : foglie mai spazzate dallo scorso autunno" - Queste le condizioni dei marciapiedi di viale Lazio, precisamente davanti a Villa Costa: le foglie, mai spazzate, dell'autunno 2023. Davvero vergognoso, quando piove il marciapiede è impraticabile, siamo costretti a scendere e camminare sulla strada. (Palermotoday.it)