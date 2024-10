Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-10-2024 ore 10:10

(Di giovedì 10 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio l’organo Middleton speech davanti che viaggiavano 210 km orari ha toccato terra sulle coste della Florida intorno alle 3 di notte ora italiana tra i primi effetti accertati oltre milioni di casi hanno improvvisamente senza elettricità secondo palo che tiene traccia dei servizi di pubblica utilità il numero più alto di interruzione si è verificato nella contea di sarasota e nella vicina con te di manatee mentre per ora la grande città di Tampa sembra essere sfuggita la carica distruttiva dell’organo prima ancora che Milton toccare terra circa 125 case sono state distrutte molte erano case mobili delle comunità per anziani nani cameraman della TV Alexa è stato sepolto ieri pomeriggio dai colleghi dell’ospedale haklali di Gaza City in un comunicato l’ufficio stampa di ammazza definito la sua ...