Ucraina, ex ambasciatore a Kiev: "Su armi cala consenso in Italia. Fine guerra? Decide solo Putin" (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky 'apre' alla Fine della guerra in Ucraina nel 2025, ma è solo Vladimir Putin che Deciderà quando chiudere il conflitto. Nel giorno dell'arrivo a Roma del presidente ucraino, l'ex ambasciatore Italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo, commenta le parole di Zelensky, secondo cui il prossimo anno potrebbe essere quello per "un'azione

