Laprimapagina.it - Tublat.com: La Rivoluzione del Digital Marketing attraverso il Passaparola

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024).com premia i suoi clienti soddisfatti con programmi innovativi di “affiliazione” e “presenta un amico”, rifiutando le logiche delle grandi campagne pubblicitarie per puntare su fiducia e collaborazione. In un mercato dominato da campagne pubblicitarie a pagamento su larga scala,.com ha deciso di rivoluzionare il suo approccio al, basandosi esclusivamente suldei suoi clienti. Fondata da Gianluca Iannotta, la web agency ha scelto di non investire in pubblicità tradizionale, preferendo invece premiare i suoi clienti soddisfatti con due programmi unici che mettono al centro la fiducia e il successo reciproco: il programma “presenta un amico” e “affiliazione”. Un Nuovo Modo di Fare.com nasce con l’obiettivo di offrire servizi di web hosting Linux veloci e affidabili, insieme alla registrazione di nomi di dominio.