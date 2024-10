Thunderbolts*: Lewis Pullman dice che l’audizione MCU è stata come “entrare nell’FBI” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Thunderbolts*: Lewis Pullman dice che l’audizione MCU è stata come “entrare nell’FBI” Sebbene ci sia un certo grado di certezza in merito al fatto che Lewis Pullman interpreterà Sentry in Thunderbolts*, la Marvel Studios non lo ha ancora reso ufficiale (e probabilmente non lo farà finché il film non uscirà), il che significa che l’attore non può ancora confermare il suo ruolo durante le interviste. Nonostante ciò, la star di Salem’s Lot è riuscita a divulgare alcuni dettagli evitando qualsiasi dettaglio troppo rivelatore, e ha parlato della sua audizione e del livello di segretezza alla Marvel durante un’intervista con Variety. Sembra che Pullman sia rimasto sorpreso di avere l’opportunità di interpretare Sentry(?) dopo che Steven Yeun di The Walking Dead è stato costretto a rinunciare al ruolo a causa di un conflitto di programmazione. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)cheMCU è” Sebbene ci sia un certo grado di certezza in merito al fatto cheinterpreterà Sentry in, la Marvel Studios non lo ha ancora reso ufficiale (e probabilmente non lo farà finché il film non uscirà), il che significa che l’attore non può ancora confermare il suo ruolo durante le interviste. Nonostante ciò, la star di Salem’s Lot è riuscita a divulgare alcuni dettagli evitando qualsiasi dettaglio troppo rivelatore, e ha parlato della sua audizione e del livello di segretezza alla Marvel durante un’intervista con Variety. Sembra chesia rimasto sorpreso di avere l’opportunità di interpretare Sentry(?) dopo che Steven Yeun di The Walking Dead è stato costretto a rinunciare al ruolo a causa di un conflitto di programmazione.

