Tentata rapina in via Foria | colpo di pistola esploso nessun ferito

NAPOLI – La scorsa notte, in via Foria a Napoli, si è verificata una Tentata rapina che ha coinvolto due persone. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, uno dei rapinatori, dopo aver cercato invano di rubare una catenina d'oro a una delle vittime, ha esploso un colpo di pistola. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Sul luogo è stato rinvenuto un bossolo calibro 7,65 mm. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili.

