Szczesny: «Ho imparato molto da Buffon: la leadership e la personalità. E come si dice in spagnolo, i cojones»

(Di giovedì 10 ottobre 2024) A Barcellona ci hanno messo poco a farsi piacere Wojciech. Uno che parla dritto per dritto, sempre schietto e ironico.nell’intervista a El Mundo Deportivo Aveva detto addio dopo essere stato messo alla porta dalla Juve a 34 anni. Ci ha ripensato subito, appena l’hanno chiamato dalla Catalogna per sostituire un’istituzioneTer Stegen. “È una storiastrana, perché il giorno prima che Marc si infortunasse ero sicuro al 100% che avrei detto no a tutti. Ma quando ho ricevuto la chiamata del Barça, quando diventa reale è una sensazione diversa. Ho guardato mia moglie sperando che misse semplicemente “non farlo”. Ma non sono capace di dire no al Barcellona. E non credo che lo avrei fatto per nessun altro”. Lewandowski “è stato il primo a chiamarmi per dirmi ‘guarda, se ci fosse la possibilità, verresti?’. Gli ho parlato per un po’ e non siamo arrivati ??a nulla.