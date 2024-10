Svezia, spari vicino ditta israeliana difesa: fermato minorenne (Di giovedì 10 ottobre 2024) spari sono stati esplosi stamattina a Göteborg, in Svezia, vicino a una ditta israeliana del settore della difesa, della società Elbit Systems. Lo riportano i media locali, aggiungendo che non ci sono feriti e che è stato fermato un minorenne. Secondo la testata Expressen si tratta di un 13enne. Stando a quanto risulta all’Aftonbladet, poco dopo la sparatoria è scattato un altro allarme per un presunto oggetto sospetto. Lapresse.it - Svezia, spari vicino ditta israeliana difesa: fermato minorenne Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sono stati esplosi stamattina a Göteborg, ina unadel settore della, della società Elbit Systems. Lo riportano i media locali, aggiungendo che non ci sono feriti e che è statoun. Secondo la testata Expressen si tratta di un 13enne. Stando a quanto risulta all’Aftonbladet, poco dopo la sparatoria è scattato un altro allarme per un presunto oggetto sospetto.

