Sparano per rubare una collanina d’oro: notte di paura nel cuore di Napoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa notte, in via Foria, malviventi hanno tentato di rapinare una collanina d'oro a una persona: nel tentativo, uno dei malviventi ha sparato. Fanpage.it - Sparano per rubare una collanina d’oro: notte di paura nel cuore di Napoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa, in via Foria, malviventi hanno tentato di rapinare unad'oro a una persona: nel tentativo, uno dei malviventi ha sparato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tentano rapina di una collana ed esplodono colpo d'arma da fuoco - Tentata rapina, la scorsa notte, in via Foria a Napoli: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato esploso un colpo d'arma da fuoco ma non risultano feriti. Due le persone che sareb ... (ansa.it)

Cristina Carlà e il suo "Donna Eleonora" a Tricase - TRICASE - "Donna Eleonora" è un percorso poetico che racconta e sublima figure di donne antiche e moderne: un viaggio che parte dalla terra e si snoda attraverso case abitate e case abbandonate, crepe ... (lecceprima.it)

Mary di Danimarca, la prima cena di Stato lascia senza parole: tiara inestimabile e abito scintillante - Mary di Danimarca trionfa al primo banchetto di Stato da Regina. Indossa l’abito blu notte di Jesper Høvring e la tiara antica, Pearl Poire: magnifica. (dilei.it)