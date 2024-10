Spaccia cocaina vicino a una scuola, arrestato trentenne (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Spezia, 10 ottobre 2024 – Stava Spacciando vicino ad una scuola e per questo è stato arrestato dagli uomini della polizia spezzina, un trentenne cittadino nigeriano residente alla Spezia e già con precedenti specifici. Da alcuni giorni gli uomini della Sezione Antidroga della squadra mobile spezzina monitoravano i suoi movimenti sospetti che, per le modalità, potevano essere riconducibili a trattative di compravendita di sostanze stupefacenti. Ieri, intorno alle 12, a poche decine di metri da un istituto comprensivo scolastico, lo straniero si è incontrato con un cittadino spezzino di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine perché assuntore di sostanza stupefacente al quale ha consegnato un involucro di piccole dimensioni in cambio di denaro. Lanazione.it - Spaccia cocaina vicino a una scuola, arrestato trentenne Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Spezia, 10 ottobre 2024 – Stavandoad unae per questo è statodagli uomini della polizia spezzina, uncittadino nigeriano residente alla Spezia e già con precedenti specifici. Da alcuni giorni gli uomini della Sezione Antidroga della squadra mobile spezzina monitoravano i suoi movimenti sospetti che, per le modalità, potevano essere riconducibili a trattative di compravendita di sostanze stupefacenti. Ieri, intorno alle 12, a poche decine di metri da un istituto comprensivo scolastico, lo straniero si è incontrato con un cittadino spezzino di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine perché assuntore di sostanza stupefacente al quale ha consegnato un involucro di piccole dimensioni in cambio di denaro.

