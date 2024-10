Scarichi nel Volturno, scontro sui prelievi nel processo a ex sindaco, tecnico e imprenditrice (Di giovedì 10 ottobre 2024) Indagini lacunose sulle cause dell'inquinamento del fiume Volturno a Capua. Emerge dalle parole di un consulente della Procura e di un tecnico dell'Arpac chiamati a testimoniare nel processo per disastro ambientale in cui sono imputati l'ex sindaco di Capua Eduardo Centore, il dirigente ai lavori Casertanews.it - Scarichi nel Volturno, scontro sui prelievi nel processo a ex sindaco, tecnico e imprenditrice Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Indagini lacunose sulle cause dell'inquinamento del fiumea Capua. Emerge dalle parole di un consulente della Procura e di undell'Arpac chiamati a testimoniare nelper disastro ambientale in cui sono imputati l'exdi Capua Eduardo Centore, il dirigente ai lavori

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

SELFIE - Napoli, l'attaccante azzurro Lukaku al centro sportivo di Castel Volturno - Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae al Centro Sportivo SSC Napoli Training Center di Castel Volturno. Ecco il post condiviso sui social. Visualizza ... (napolimagazine.com)

Omicidio di Romina De Cesare. Fissato il processo d’appello - Si torna in aula il 17 dicembre. Pietro Ialongo condannato a 24 anni per aver ucciso a coltellate in casa l’ex. Cambia la linea difensiva. Saranno presentate due richieste di perizia: una psichiatrica ... (ciociariaoggi.it)

Unilever, ancora nessuna novità da Enea: giovedì l’incontro con la proprietà - La proprietà dell’Unilever ha comunicato ai sindacati che l’incontro che era previsto lo scorso 3 ottobre, è stato rinviato al 10 ottobre. E così, la vicenda Unilever, conosce l’ennesima fase di stall ... (primopianomolise.it)