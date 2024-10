Sabaudia Papà mi servono i soldi | truffa da oltre 2mila euro

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Grazie a specifiche attività info-investigative scaturite dalla denuncia di un 59enne del posto, i Carabinieri della Stazione di, hanno denunciato un cittadino senegalese di 22 anni residente a Caerano San Marco (TV) per il reato dipoiché attraverso un noto social network di messaggistica, spacciandosi per il figlio in difficoltà economiche, si faceva accreditare mediante bonifico bancario dalla persona offesa, la somma di2.410 Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.