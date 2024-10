Ruba la benzina dalle automobili bucando il serbatoio con il trapano: arrestato il “Vampiro del carburante” (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Sarnico (Bergamo) le forze dell'ordine hanno arrestato un pregiudicato che Rubava la benzina dalle vetture in sosta. Il ladro è residente in provincia di Brescia. È conosciuto come il "Vampiro del carburante". Fanpage.it - Ruba la benzina dalle automobili bucando il serbatoio con il trapano: arrestato il “Vampiro del carburante” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Sarnico (Bergamo) le forze dell'ordine hannoun pregiudicato cheva lavetture in sosta. Il ladro è residente in provincia di Brescia. È conosciuto come il "Vampiro del carburante".

Rubava benzina dalle auto in sosta forando il serbatoio : denunciato “vampiro” del carburante - Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il sospettato si infilava sotto le autovetture in sosta e dopo averne forato il serbatoio con l’ausilio di un trapano a batterie, ne asportava il contenuto. I Carabinieri di Sarnico hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato un soggetto, già noto alle cronache quale “vampiro” del carburante. (Bergamonews.it)

