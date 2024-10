Resta bloccato in auto dopo un incidente, il mezzo prende fuoco: il 24enne Ugo Vinci muore carbonizzato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un giovane di 24 anni è morto carbonizzato in un grave incidente stradale avvenuto a Pergusa, frazione del Comune di Enna. La vittima si chiamava Ugo Vinci. Il 24enne sarebbe rimasto incastrato nel sedile posteriore di un'auto che ha preso fuoco dopo lo schianto contro una recinzione. Fanpage.it - Resta bloccato in auto dopo un incidente, il mezzo prende fuoco: il 24enne Ugo Vinci muore carbonizzato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un giovane di 24 anni è mortoin un gravestradale avvenuto a Pergusa, frazione del Comune di Enna. La vittima si chiamava Ugo. Ilsarebbe rimasto incastrato nel sedile posteriore di un'che ha presolo schianto contro una recinzione.

