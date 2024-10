Project Gemini, la recensione: il sogno della Terra 2.0 in un fiacco sci-fi russo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per cercare di salvare l'umanità in pericolo, una missione utilizza artefatti alieni per esportare la vita su un pianeta più abitabile. Ma va tutto storto in questo film di fantascienza russo ora disponibile su Prime Video. Quanto era bella una volta la fantascienza russa? Se dobbiamo prendere a termine di paragone Project Gemini, thriller sci-fi a tinte horror del 2022 ora disponibile su Prime Video, la domanda viene spontanea, suscitata dal rimpianto per opere suggestive, importanti e profonde, di tutta un'altra pasta rispetto a questa che, sembrerà incredibile, sembra più un'americanata. Un'impressione alimentata dal fatto che nonostante sia un film russo, con la regia del kazako Serik Beyseu e la sceneggiatura di Natalia Lebedeva e Dmitrij Zigalov, i protagonisti di Project Gemini abbiano tutti nomi inglesizzati. Movieplayer.it - Project Gemini, la recensione: il sogno della Terra 2.0 in un fiacco sci-fi russo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Per cercare di salvare l'umanità in pericolo, una missione utilizza artefatti alieni per esportare la vita su un pianeta più abitabile. Ma va tutto storto in questo film di fantascienzaora disponibile su Prime Video. Quanto era bella una volta la fantascienza russa? Se dobbiamo prendere a termine di paragone, thriller sci-fi a tinte horror del 2022 ora disponibile su Prime Video, la domanda viene spontanea, suscitata dal rimpianto per opere suggestive, importanti e profonde, di tutta un'altra pasta rispetto a questa che, sembrerà incredibile, sembra più un'americanata. Un'impressione alimentata dal fatto che nonostante sia un film, con la regia del kazako Serik Beyseu e la sceneggiatura di Natalia Lebedeva e Dmitrij Zigalov, i protagonisti diabbiano tutti nomi inglesizzati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Project Gemini, la recensione: il sogno della Terra 2.0 in un fiacco sci-fi russo - Per cercare di salvare l'umanità in pericolo, una missione utilizza artefatti alieni per esportare la vita su un pianeta più abitabile. Ma va tutto storto in Project Gemini, film di fantascienza russo ... (movieplayer.it)

Bridge demolition will add to commuter woes - Crews are set to begin demolishing the 118-year-old South Elm Street bridge, causing disruptions to car and foot traffic alongside ongoing railway service suspensions that commuters have endured ... (eagletribune.com)

Porto Vivo, ancora frizioni e polemiche in consiglio comunale - Il centrosinistra mette in guardia dall'esclusiva vocazione turistica. Il centrodestra replica: "L'opposizione ostacola lo sviluppo della città" ... (rainews.it)