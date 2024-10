Problemi tecnici, interrotta tratta della Circumvesuviana (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer inconvenienti tecnici è stata interrotta una tratta della Circumvesuviana. Mattinata di Problemi per gli utenti che si servono dei treni delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno. Come informa la stessa Eav attraverso una nota, “causa Problemi tecnici la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Sorrento è interrotta tra Meta e Sorrento”. Il treno delle 6:53 da Napoli per Sorrento è stato soppresso da Meta a Sorrento, quello delle ore 8:14 da Sorrento per Napoli ha avuto origine da Meta alle ore 8:22. L'articolo Problemi tecnici, interrotta tratta della Circumvesuviana proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Problemi tecnici, interrotta tratta della Circumvesuviana Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer inconvenientiè statauna. Mattinata diper gli utenti che si servono dei treni delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno. Come informa la stessa Eav attraverso una nota, “causala circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Sorrento ètra Meta e Sorrento”. Il treno delle 6:53 da Napoli per Sorrento è stato soppresso da Meta a Sorrento, quello delle ore 8:14 da Sorrento per Napoli ha avuto origine da Meta alle ore 8:22. L'articoloproviene da Anteprima24.it.

