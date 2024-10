Picchiati e minacciati i lavoratori in sciopero a Prato, reagisce il distretto del tessile (Di giovedì 10 ottobre 2024) Violenza e intimidazione contro i lavoratori in sciopero a Prato, che erano sono mobilitati per protestare contro le condizioni di sfruttamento che gli addetti del distretto tessile subiscono. Un gruppo di persone ha picchiato due dipendenti delle aziende coinvolte nella mobilitazione, un sindacalista e uno studente, che si trovavano a uno dei presidi organizzati da domenica 6 ottobre. Non si tratta del primo caso di violenza e intimidazione nel distretto tessile di Prato, il più grande d’Europa, in grave crisi da alcuni mesi. I sindacati denunciano da tempo la situazione di sfruttamento dei lavoratori da parte delle aziende, spesso a conduzione cinese, di lavoratori immigrati o richiedenti asilo. Quifinanza.it - Picchiati e minacciati i lavoratori in sciopero a Prato, reagisce il distretto del tessile Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Violenza e intimidazione contro iin, che erano sono mobilitati per protestare contro le condizioni di sfruttamento che gli addetti delsubiscono. Un gruppo di persone ha picchiato due dipendenti delle aziende coinvolte nella mobilitazione, un sindacalista e uno studente, che si trovavano a uno dei presidi organizzati da domenica 6 ottobre. Non si tratta del primo caso di violenza e intimidazione neldi, il più grande d’Europa, in grave crisi da alcuni mesi. I sindacati denunciano da tempo la situazione di sfruttamento deida parte delle aziende, spesso a conduzione cinese, diimmigrati o richiedenti asilo.

