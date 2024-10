Pavia, pedone investito in viale Cremona: grave in ospedale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pavia, 10 ottobre 2024 – grave incidente questa sera – giovedì 10 ottobre – in fondo a viale Cremona, una delle arterie più trafficate e pericolose di Pavia. Attorno alle 21 un uomo di 70 anni, che molto probabilmente stava attraversando la strada, è stato investito da un’auto, una Kia. Il pedone è rimasto a terra e l’autista dell’utilitaria si è subito fermato. Sul posto sono arrivate una pattuglia della polizia locale e un’ambulanza della Croce Verde che ha portato al San Matteo l’anziano ,arrivato in ospedale in arresto cardiaco. Toccherà ora agli agenti di viale Resistenza accertare perché l’auto non si sia accorta del pedone e se l’uomo stesse effettivamente attraversando la strada. Nei pressi del punto in cui è avvenuto l’incidente ci sono un semaforo e un attraversamento pedonale che dovrebbe garantire la sicurezza dei pedoni. Ilgiorno.it - Pavia, pedone investito in viale Cremona: grave in ospedale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 –incidente questa sera – giovedì 10 ottobre – in fondo a, una delle arterie più trafficate e pericolose di. Attorno alle 21 un uomo di 70 anni, che molto probabilmente stava attraversando la strada, è statoda un’auto, una Kia. Ilè rimasto a terra e l’autista dell’utilitaria si è subito fermato. Sul posto sono arrivate una pattuglia della polizia locale e un’ambulanza della Croce Verde che ha portato al San Matteo l’anziano ,arrivato inin arresto cardiaco. Toccherà ora agli agenti diResistenza accertare perché l’auto non si sia accorta dele se l’uomo stesse effettivamente attraversando la strada. Nei pressi del punto in cui è avvenuto l’incidente ci sono un semaforo e un attraversamento pedonale che dovrebbe garantire la sicurezza dei pedoni.

