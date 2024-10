Ode al tempo lento nel Verbano Cusio Ossola (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tra pochi giorni verrà inaugurata la settima edizione di Gente di Lago e di Fiume, il festival enogastronomico che, dal 2018, anima l’autunno del Verbano Cusio Ossola. Un evento molto sentito sia dal grande pubblico che dai professionisti del settore; infatti, anno dopo anno, l’omonima associazione culturale è riuscita ad attirare a Verbania, Mergozzo, Stresa e sull’Isola dei Pescatori chef stellati e grandi personalità a livello internazionale. L’obiettivo è ambizioso ed è espresso dal pay-off della manifestazione: «Coltivare l’acqua dolce», un guanto di sfida lanciato verso tutti coloro che sono disposti a raccoglierlo, lavoratori o semplici appassionati, una dichiarazione di intenti che sottolinea l’assoluta necessità di fare rete, educazione e formazione sul tema dell’acqua dolce per impedire lo sfruttamento e l’impoverimento di questi habitat preziosi. Linkiesta.it - Ode al tempo lento nel Verbano Cusio Ossola Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tra pochi giorni verrà inaugurata la settima edizione di Gente di Lago e di Fiume, il festival enogastronomico che, dal 2018, anima l’autunno del. Un evento molto sentito sia dal grande pubblico che dai professionisti del settore; infatti, anno dopo anno, l’omonima associazione culturale è riuscita ad attirare a Verbania, Mergozzo, Stresa e sull’Isola dei Pescatori chef stellati e grandi personalità a livello internazionale. L’obiettivo è ambizioso ed è espresso dal pay-off della manifestazione: «Coltivare l’acqua dolce», un guanto di sfida lanciato verso tutti coloro che sono disposti a raccoglierlo, lavoratori o semplici appassionati, una dichiarazione di intenti che sottolinea l’assoluta necessità di fare rete, educazione e formazione sul tema dell’acqua dolce per impedire lo sfruttamento e l’impoverimento di questi habitat preziosi.

