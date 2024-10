Dilei.it - Morta Ethel Kennedy, vedova di Robert F. Kennedy e madre dei loro 11 figli

(Di giovedì 10 ottobre 2024)a 96 anni, dopo una lunga vita dedicata alla famiglia e alle cause che più le stavano a cuore, su tutti i diritti umani, oltre che alla eredità del cognome che portava. Un cognome ben noto:Skakel era ladel senatoreF.e con lui aveva dato alla luce 11. Gli stessi che ha cresciuto da sola da quel fatidico 8 giugno 1968, quando il suo Bob fu assassinato nel mezzo della propria campagna elettorale per le elezioni presidenziali. L’annuncio del nipote JoeIII “È con i nostri cuori pieni d’amore che annunciamo la scomparsa della nostra straordinaria nonna,– ha scritto su X uno dei tanti nipoti a nome della famiglia, rivelando le cause della sua dipartita -. Èquesta mattina per complicazioni legate a un ictus subito la settimana scorsa.