Miltonvittime e distruzione in Florida

Milton,vittime e distruzione in Florida (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uragano Milton ha toccato terra vicino Siesta Key, sulla costa occidentale della Florida,preceduto da tornado multipli che hanno portato distruzione. Sulla costa orientale un numero imprecisato di vittime sarebbe stato provocato dai uno dei 19 tornadi provocati da Milton. La tempeste avrebbe colpito una comunità di pensionati a St.Lucie. "Abbiamo dovuto sospendere tutti i servizi perchè è troppo pericoloso mandare unità in strada", ha detto il capo dei VdF di Tampa. Oltre due milioni di persone sono senza elettricità . Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uragano Milton ha toccato terra vicino Siesta Key, sulla costa occidentale della,preceduto da tornado multipli che hanno portato. Sulla costa orientale un numero imprecisato di vittime sarebbe stato provocato dai uno dei 19 tornadi provocati da Milton. La tempeste avrebbe colpito una comunità di pensionati a St.Lucie. "Abbiamo dovuto sospendere tutti i servizi perchè è troppo pericoloso mandare unità in strada", ha detto il capo dei VdF di Tampa. Oltre due milioni di persone sono senza elettricità .

