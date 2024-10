Meteo: pesante ondata di maltempo, poi alta pressione e caldo. Previsioni per oggi e domani (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una nuova perturbazione sta portando una pesante ondata di maltempo sulle regioni del Nord Italia con piogge, temporali e nubifragi. E’ un autunno decisamente dinamico, caratterizzato da fasi alterne e temperature che variano in continuazione. Nella giornata di oggi è atteso qualche fenomeno sparso anche sulle regioni centrali mentre al Sud il tempo si manterrà più asciutto. Da domani deciso miglioramento Feedpress.me - Meteo: pesante ondata di maltempo, poi alta pressione e caldo. Previsioni per oggi e domani Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una nuova perturbazione sta portando unadisulle regioni del Nord Italia con piogge, temporali e nubifragi. E’ un autunno decisamente dinamico, caratterizzato da fasi alterne e temperature che variano in continuazione. Nella giornata diè atteso qualche fenomeno sparso anche sulle regioni centrali mentre al Sud il tempo si manterrà più asciutto. Dadeciso miglioramento

Una pesante ondata di maltempo investe l'Italia - In serata tempo ancora asciutto con velature in transito ovunque. Temperature minime in aumento al centro-nord e sulle Isole, in lieve calo altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. All'inizio della prossima settimana, non si esclude una breve ottobrata per l'Italia con temperature in rialzo di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo. (Agi.it)

Allerta arancione in Emilia Romagna : pesante ondata di maltempo in arrivo - La mappa: il meteo in Emilia Romagna giorno per giorno . Per quanto riguarda il quadro termico, previsto un calo delle temperature “progressivo e generalizzato”, con valori tipicamente autunnali anche nel corso del fine settimana: venerdì 4 si potranno registrare minime comprese fra i 9 gradi della pianura piacentina e i 13 della costa, massime attorno a 15/16 gradi. (Ilrestodelcarlino.it)

La nuova alluvione - Priolo : "L'ondata di maltempo ha avuto un'evoluzione molto pesante. Più pioggia del 2023" - Un maltempo che "ha avuto un'evoluzione molto pesante, stiamo gestendo le criticità verificatesi in alcuni bacini. Rispetto al 2023 sono di meno però i fiumi che sono stati interessati dalle esondazioni". Lo ha detto la presidente ad interim dell'Emilia-Romagna Irene Priolo, nella conferenza... (Forlitoday.it)