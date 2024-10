Quifinanza.it - Metalli preziosi: non solo oro, nuova corsa dell’argento

(Di giovedì 10 ottobre 2024) A settembre il prezzoè salito oltre i 32 dollari l’oncia, il livello più alto dal 2013. I fattori alla base di questo forte aumento sono stati molteplici, spiega Peter Kinsella, Global Head of Forex Strategy di Union Bancaire Privee (UBP).: nonoro In primo luogo, il taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, superiore alle aspettative, ha rappresentato uno sviluppo costruttivo per i; le dichiarazioni successive della Fed hanno confermato che continuerà a ridurre i tassi di interesse, e questo è uno sviluppo favorevole per l’argento.In secondo luogo, altre tra le principali banche centrali hanno ridotto i tassi d’interesse, il che è di nuovo molto positivo per l’argento.