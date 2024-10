Ilgiorno.it - Mauro Repetto: chi è e cosa fa oggi l’altra metà degli 883

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pavia –vive più vite nello stesso tempo. Chi lo ricorda sul palco accanto a Max Pezzali, negli anni d’oro883, lo immagina come il "biondino" che improvvisa passi di danza, con energia contagiosa e un sorriso sfacciato. Tuttavia,è un artista in continua trasformazione. Dopo aver lasciato gli 883 al culmine della carriera, si trasferisce in America per inseguire nuovi sogni. Dalla sua esperienza nei set cinematografici a Las Vegas, fino al ritorno in Europa, la sua storia si muove costantemente tra popolarità e anonimato, imprenditorialità e famiglia.