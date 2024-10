Masters 1000 Shanghai, Sinner non si ferma: ancora semifinale, annientato Medvedev. Ora aspetta Alcaraz (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una vittoria da numero 1 al mondo. Dominante e cauto: Jannik Sinner padroneggia il quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai contro Daniil Medvedev in due set (6-1; 6-4) e si riserva un posto tra i migliori quattro del torneo. Dopo un primo set praticamente perfetto (in cui l’azzurro registra ben 25 punti al netto dei tanti errori del russo, ben 11), nel secondo e decisivo Sinner seppur con qualche difficoltà in più, merito dell’avversario che più volte è riuscito a salvarsi mantenendo il servizio, chiude i conti. 63esimo successo stagionale per l’altoatesino, che conquista appunto l’ennesima semifinale del suo straordinario 2024. Ora attende Carlos Alcaraz, che deve fare il suo dovere e battere Tomas Machac, il ceco numero 33 al mondo, nell’altro quarto di finale della parte alta del tabellone. Ilfattoquotidiano.it - Masters 1000 Shanghai, Sinner non si ferma: ancora semifinale, annientato Medvedev. Ora aspetta Alcaraz Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una vittoria da numero 1 al mondo. Dominante e cauto: Jannikpadroneggia il quarto di finale deldicontro Daniilin due set (6-1; 6-4) e si riserva un posto tra i migliori quattro del torneo. Dopo un primo set praticamente perfetto (in cui l’azzurro registra ben 25 punti al netto dei tanti errori del russo, ben 11), nel secondo e decisivoseppur con qualche difficoltà in più, merito dell’avversario che più volte è riuscito a salvarsi mantenendo il servizio, chiude i conti. 63esimo successo stagionale per l’altoatesino, che conquista appunto l’ennesimadel suo straordinario 2024. Ora attende Carlos, che deve fare il suo dovere e battere Tomas Machac, il ceco numero 33 al mondo, nell’altro quarto di finale della parte alta del tabellone.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Sinner-Medvedev 6-1 6-4 - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - In semifinale Jannik attende uno tra Alcaraz e Machac. . Partita impeccabile del numero uno del mondo, che domina l’incontro e trionfa con il punteggio di 6-1 6-4, non lasciando scampo al russo che più volte lo aveva messo in difficoltà . Il video con gli highlights di Sinner-Medvedev, incontro valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Medvedev 6-1 6-4 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - In palio per il vincitore c’è il pass per la semifinale contro uno tra il ceco Tomas Machac oppure lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due della classifica mondiale. 00 locali). Sarà bene, tuttavia, evitare di sottovalutare l’orgoglio del sovietico, che da queste parti si assicurò il titolo nel 2019. (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Medvedev 6-1 4-3 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Tra i due giocatori si tratta del 14° scontro diretto della carriera, con Medvedev che si trova in vantaggio per 7-6 ma, nonostante questo dato, partirà con gli sfavori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 09. (Sportface.it)