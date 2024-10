Amica.it - L’olio di vinaccioli è (anche) uno struccante naturale

(Di giovedì 10 ottobre 2024)diviene estratto dai semi degli acini d’uva precedentemente essiccati. È un prodotto apprezzato in campo estetico per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti che lo hanno reso un ingrediente chiave per la cura di pelle e capelli. Come per il corpo. Olio di: uso cosmetico e benefici per capelli Può migliorare le condizioni dei capelli e del cuoio capelluto: in caso di forfora basta applicarne alcune gocce sulla cute della testa e, grazie al suo effetto emolliente, può aiutare a sciogliere la pelle morta. In caso di capelli spenti e opachi, è un ottimo trattamento per idratare e rinforzare la chioma, da usare come impacco. Inoltre è molto utilizzato per il trattamento delle doppie punte.