ll suo romanzo più celebre è "La vegetariana", uscito a Seul nel 2007, che ha vinto il Man Booker International Prize nel 2016. Protagonista Yeong-hye, che rifiuta di sottomettersi alle norme di assunzione di cibo nel tentativo di raggiungere una impossibile purezza. (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo che tutti i premi Nobel scientifici sono stati assegnati a uomini, il premio Nobel per la letteratura va a una scrittrice: la sudcoreana Han Kang, 53 anni. Vince per la sua «intensa prosa poetica che affronta i traumi storici e mette a nudo la fragilità della vita umana». Han Kang veva già vinto il Man Booker International Prize nel 2016 con il romanzo La vegetariana, tradotto in 26 lingue.

