Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: comincia il quarto di finale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.57sembra aver patito molto l’ascesa di Alcaraz e, più giovani di lui rispettivamente di 7 e 5 anni. Lo spagnolo ha già vinto il quadruplo degli Slam rispetto al russo, l’italiano il doppio.nel 2025 avrà 29 anni, la sensazione che il meglio possa essere ormai alle spalle inizia a serpeggiare. Resta comunque un giocatore che, nella singola giornata, può ancora battere chiunque. 8.50 Iltrasarà di gran lunga il più nobile a. Si affrontano infatti il n.1 e n.5 del mondo. Alcaraz avrà invece un impegno sulla carta comodo contro il ceco Machac, dunque dovrebbe arrivare in semidecisamente più fresco. In ogni caso domani ci sarà un giorno di riposo, perché le semifinali si giocheranno sabato 12 ottobre. 8.