LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: il gruppo spinge in salita ed è sotto i 3? di ritardo (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 Intanto il gruppo continua a perdere pezzi piano piano. La cosiddetta selezione da dietro; occhio che anche Filippo Ganna appare in difficoltà. Avanti Colnaghi ha perso le ruote, così come anche Ponomar. 14.56 Intanto è il team dsm-firmenich PostNL a prendere in mano l'andatura. E il vantaggio della testa della corsa scende a dismisura, ora a 2'45". 14.54 Francisco Munoz sta facendo l'andatura nel gruppetto in fuga e Colnaghi appare in difficoltà. 14.51 La strada inizia a inerpicarsi e il vantaggio del quartetto di testa diminuisce piano piano a 3'40". 14.48 Iniziato il Passo della Colma. 14.45 Continua l'avventura di Andrii Ponomar (Team Corratec Vini Fantini), Luca Colnaghi (VF Bardiani CSF Faizanè), Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) e Francisco Munoz (Team Polti Kometa) a 70 chilometri dal traguardo.

