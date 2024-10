Le 10 migliori idee per un magico ottobre sul lago di Como (Di giovedì 10 ottobre 2024) Secondo weekend d'ottobre con il meteo che sembra promette ancora un po' di sole almeno domenica. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo fine settimana d'autunno. Qualche idea - ogni settimana aggiungiamo almeno un nuovo percorso - per trascorrere questa magica Quicomo.it - Le 10 migliori idee per un magico ottobre sul lago di Como Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Secondo weekend d'con il meteo che sembra promette ancora un po' di sole almeno domenica. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo fine settimana d'autunno. Qualche idea - ogni settimana aggiungiamo almeno un nuovo percorso - per trascorrere questa magica

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Solaro - vetri rotti alle auto in sosta - almeno 13 episodi in una settimana - Rotture di vetri provocate appositamente da ignoti per cercare qualcosa all’interno degli abitacoli. . Sarebbero almeno 13 nell’ultima settimana, gli episodi di danneggiamenti ad auto in sosta a Solaro, in particolare tra le vie Cellini, Giovanni da Solaro, Del Giardino e Per Limbiate. Vetri rotti alle auto in sosta lungo le strade a Solaro. (Ilnotiziario.net)

Educazione alla salute - per Garattini va insegnata a scuola : “Almeno un’ora a settimana” - Il Servizio Sanitario Nazionale è un bene prezioso che necessita di essere tutelato e reso sempre più efficiente. . L'articolo Educazione alla salute, per Garattini va insegnata a scuola: “Almeno un’ora a settimana” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Secondo Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri, la chiave per raggiungere questo obiettivo risiede ... (Orizzontescuola.it)

Borseggiatori in azione al mercato settimanale; almeno due le pensionate pontine derubate. Centinaia di euro il bottino - In uno dei casi la persona derubata, una 73enne, ha poi scoperto che nel corso delle mattinata il ladro è riuscito in qualche modo ad hackerare la carta di credito contenuta nel portafogli tanto da riuscire, attraverso acquisti e ritiro di soldi presso un Postamat, ad intascarsi una cifra superiore ai mille euro, senza considerare le poche decine di euro in contanti presenti nel portafogli ... (Dayitalianews.com)