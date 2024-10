Kyrgios: “Nadal non ritirarti, voglio giocare con te un ultima volta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ritiro annunciato questa mattina da Rafa Nadal ha scosso il mondo del tennis. Tra coloro che hanno dedicato un pensiero al fuoriclasse maiorchino c’è anche Nick Kyrgios, che sul proprio account X ha scritto: “Rafa non ritirarti, voglio giocare un ultima volta con te“. L’istrionico tennista australiano si fece conoscere al grande pubblico nel 2014, quando all’età di 19 anni eliminò proprio Nadal agli ottavi di finale di Wimbledon, diventando il primo teenager a sconfiggere il numero uno del mondo dopo quasi vent’anni. Non è chiaro dunque se nel messaggio di Kyrgios ci sia ironia, anche considerando che lui stesso è lontano dai campi da gioco da praticamente due anni, o solo profondo rispetto nei confronti di un eterno campione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ritiro annunciato questa mattina da Rafaha scosso il mondo del tennis. Tra coloro che hanno dedicato un pensiero al fuoriclasse maiorchino c’è anche Nick, che sul proprio account X ha scritto: “Rafa nonuncon te“. L’istrionico tennista australiano si fece conoscere al grande pubblico nel 2014, quando all’età di 19 anni eliminò proprioagli ottavi di finale di Wimbledon, diventando il primo teenager a sconfiggere il numero uno del mondo dopo quasi vent’anni. Non è chiaro dunque se nel messaggio dici sia ironia, anche considerando che lui stesso è lontano dai campi da gioco da praticamente due anni, o solo profondo rispetto nei confronti di un eterno campione.

