Movieplayer.it - Kathy Bates spiega di aver perso peso anche 'grazie al duro lavoro'

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attrice di Misery non deve morire ha risposto a coloro che le hanno puntato il dito perusato farmaci per perdereè tornata a parlare della sua trasformazione fisica dopo essere stata accusata diusato farmaci per la perdita di. L'attrice hacirca 45 chili dal 2017, anno in cui le venne diagnosticato il diabete di tipo 2. Nonostante l'attrice di American Horror Story abbia attribuito ai farmaci per il trattamento del diabete la perdita di 9 chili, ha dichiarato che gli altri 36 sono stati il risultato di importanti cambiamenti nello stile di vita e nella dieta. Non solo farmaci "Si è parlato molto del fatto che ci sia riuscita soloall'Ozempic un farmaco.