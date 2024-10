Kanye West e Bianca Censori insieme in Giappone: baci, abbracci e shopping insieme: è tornato l’idillio? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sembravano essere in crisi, a un passo dal divorzio. Perché lui si sarebbe detto pronto a cambiare Paese, lei, invece, no. Ma hanno voluto smentire tutti con le foto, eloquenti, di chi gli era intorno: Kanye West e Bianca Censori sono stati immortalati, felici e innamorati, in un centro commerciale di Tokyo. Un’apparizione pubblica, la prima dal 20 settembre, che sembrerebbe spazzare via l’aria di crisi che li aveva travolti nei giorni scorsi. La coppia, infatti, si è concessa qualche ora di shopping a Ginza, nella sede della catena di abbigliamento Dover Street Market, dove i due hanno passeggiato a braccetto tra i fan che nel frattempo li riprendevano con gli smartphone. La scelta della capitale Giapponese, inoltre, non sarebbe casuale, perché il rapper americano sembrerebbe disposto a trasferirsi in Sol Levante per preparare il suo prossimo album. Ilfattoquotidiano.it - Kanye West e Bianca Censori insieme in Giappone: baci, abbracci e shopping insieme: è tornato l’idillio? Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sembravano essere in crisi, a un passo dal divorzio. Perché lui si sarebbe detto pronto a cambiare Paese, lei, invece, no. Ma hanno voluto smentire tutti con le foto, eloquenti, di chi gli era intorno:sono stati immortalati, felici e innamorati, in un centro commerciale di Tokyo. Un’apparizione pubblica, la prima dal 20 settembre, che sembrerebbe spazzare via l’aria di crisi che li aveva travolti nei giorni scorsi. La coppia, infatti, si è concessa qualche ora dia Ginza, nella sede della catena di abbigliamento Dover Street Market, dove i due hanno passeggiato a braccetto tra i fan che nel frattempo li riprendevano con gli smartphone. La scelta della capitalese, inoltre, non sarebbe casuale, perché il rapper americano sembrerebbe disposto a trasferirsi in Sol Levante per preparare il suo prossimo album.

