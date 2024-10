Jason Bourne: il principe William ha chiesto a Paul Greengrass di girare un altro sequel (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il principe William ha incontrato il regista Paul Greengrass a un evento, cogliendo l'occasione per chiedere un nuovo capitolo della storia di Jason Bourne. Il principe William ha incontrato a un evento il regista Paul Greengrass e ha sfruttato l'occasione per chiedergli di realizzare un nuovo film della saga di Jason Bourne. L'erede al trono britannico ha sostenuto le attività di BAFTA e dalla Royal African Society durante un appuntamento che gli ha permesso anche di parlare con il filmmaker. La richiesta del principe William Paul Greengrass ha diretto tre dei film con star Matt Damon nel ruolo di Jason Bourne: The Bourne Supremacy, arrivato nei cinema nel 2004, The Bourne Ultimatum - il ritorno dello sciacallo e Jason Bourne , il più recente Movieplayer.it - Jason Bourne: il principe William ha chiesto a Paul Greengrass di girare un altro sequel Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilha incontrato il registaa un evento, cogliendo l'occasione per chiedere un nuovo capitolo della storia di. Ilha incontrato a un evento il registae ha sfruttato l'occasione per chiedergli di realizzare un nuovo film della saga di. L'erede al trono britannico ha sostenuto le attività di BAFTA e dalla Royal African Society durante un appuntamento che gli ha permesso anche di parlare con il filmmaker. La richiesta delha diretto tre dei film con star Matt Damon nel ruolo di: TheSupremacy, arrivato nei cinema nel 2004, TheUltimatum - il ritorno dello sciacallo e, il più recente

