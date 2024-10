.com - Italia frenata (2-2) dal Belgio. Azzurri travolgenti con i gol di Cambiaso e Retegui. Poi rischiano per l’espulsione di Pellegrini. Pagelle. Classifica

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Poteva andare molto meglio, all'addirittura spumeggiante per 38 minuti del primo tempo. In vantaggio di due gol, grazie a. Ma poteva andare decisamente peggio dopo l'espulsione (giusta, piede a martello) di. Così, alla fine, Spalletti e i ragazziprendono il pareggio (2-2) contro questodi giocatori fini, come il male minore. Un pareggio che tiene comunque l'spallettiana in testa al girone 2 di Nations League L'articolo(2-2) dalcon i gol di. Poiperdiproviene da Firenze Post.