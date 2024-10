Quotidiano.net - Israele, fonti della sicurezza: “Attacco alla missione Unifil per non avere testimoni scomodi”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – L'diavrebbe l'obiettivo di “costringerla a ritirarsi” per non” in vista di “pianificazioni future” dell'esercito di Tel Aviv in Libano. È questa, secondo quanto si apprende da qualificateche seguono il dossier mediorientale, la lettura chedà dell'israeliano contro le basiOnu. Libano, truppe israeliane sparano contro il quartier generale: due feriti. Colpite anche basi italiane, Crosetto: “Episodi intollerabili” Sempre secondo quanto si apprende, la situazione starebbe ora tornandonormalità e il comandante di, il generale Arnoldo Lazaro, avrebbe già contattato gli israeliani per esprimere la condanna all'e protestare ufficialmente.