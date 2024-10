Israele: “Attacco letale a Iran”. Biden a Netanyahu: “Libano non sia come Gaza” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Benjamin Netanyahu parla con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intanto Israele continua a preparare l'Attacco all'Iran che sarà "letale, preciso e soprattutto sorprendente". Il colloquio tra il premier israeliano e la Casa Bianca era considerato un passaggio obbligato prima della risposta, data per certa, all'Attacco con quasi 200 missili che l'Iran Israele: “Attacco letale a Iran”. Biden a Netanyahu: “Libano non sia come Gaza” L'Identità. Lidentita.it - Israele: “Attacco letale a Iran”. Biden a Netanyahu: “Libano non sia come Gaza” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Benjaminparla con il presidente degli Stati Uniti, Joe, intantocontinua a preparare l'all'che sarà ", preciso e soprattutto sorprendente". Il colloquio tra il premier israeliano e la Casa Bianca era considerato un passaggio obbligato prima della risposta, data per certa, all'con quasi 200 missili che l': “”.: “non sia” L'Identità.

